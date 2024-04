​Bassin arachidier : les agriculteurs invitent les nouvelles autorités à se pencher sur le problème de stockage des producteurs

Les pluies hors saison peuvent avoir des conséquences néfastes sur le bétail, sur l’arachide et le stock de foin des producteurs. Selon cheikh Tidiane Cissé, les nouvelles autorités doivent déjà se pencher sur le problème de stockage des producteurs.



« Les paysans n’ont pas assez de lieux de stockage et que par contre beaucoup de ces choses à ciel ouvert comme le foin peut être altéré par ces pluies. Comme vous le savez si les gouttes d'eau sont assez nourries, ça peut créer des dégâts au niveau de certains foins. Parce que ceci peut causer des problèmes de maladies aux animaux. Quand le foin est mouillé cela peut créer des désagréments, et cela, cause des problèmes au niveau de certains animaux qui vont le manger », a déclaré Tidiane Cissé, Secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier.



Mieux, a poursuivi M. Cissé, « pour ce qui est de l’arachide, il y a beaucoup de paysans qui ont des arachides avec eux, parce qu’ils n’ont pas peut être où le stocker. Ils le mettent en plein air. Et là aussi, les pluies peuvent causer problème. L’Etat doit tout faire pour régler le problème de l’hivernage, mais aussi celui de la commercialisation. Il y a deux points qui sont là. Qui sont des points trop sensible et par contre rien n’est réglé pour l’instant », livre Iradio.