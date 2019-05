​Bassin arachidier : les paysans protestent contre la hausse du prix de l’engrais

Le prix du sac d’engrais qui passe de 6 000 à 7 000 F CFA a mis les paysans du bassin arachidier en colère. Le kilogramme d’arachide est passé de 140 à 150 F CFA à l’approche de l’hivernage. Le président des paysans du bassin arachidier interpellent directement le chef de l’Etat.



« Beaucoup de personnes dans le monde rural ne parviendront pas à acheter ces graines. Parce que c’est excessivement cher. Vous savez quand on achetait ces graines à 100 F CFA voir 145 F CFA pour cette année, on nous parle de 150 F CFA, les producteurs ne seront pas capable d’acheter. Ces graines seront livrées aux huiliers et à l’exportation. Ce qui va fausser l’année prochaine la provision nationale », a indiqué Ibrahima Badiane.



Parlant de l’engrais, M. Badiane soutient qu'il n’était pas question d’augmenter le prix de l’engrais. « L’engrais a été aussi augmenté. Un engrais qui vient du Sénégal, il n’y avait pas raison d’augmenter le prix. C’est difficile, beaucoup de paysans vont se rabattre vers les opérateurs pour avoir de quoi à acheter. L’Etat doit le savoir, l’engrais, le sac qui coûtait 6 100 F CFA est actuellement à 7 000 F CFA », dit-il.



Il se dit totalement déçu et interpelle le chef de l’Etat à faire quelque chose pour les aider.