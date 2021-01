​Bavure policière sur un maître coranique: le ministre Ndeye Saly Diop Dieng pointé du doigt

Un maître coranique brutalisé par les policiers alors qu’il s’opposait à la prise de ses talibés par le service de protection de l’enfance. Une situation qui a fini de soulever la colère des maîtres coraniques qui menacent d’en découdre avec Ndeye Saly Diop Dieng tenue pour responsable. Ils décident de mener un combat d’envergure pour dire non à la discrimination.



« Nous sommes venus ici pour apporter notre soutien à notre collègue qui a été malmené et blessé par les forces de l’ordre. Ce matin, notre frère est allé chercher ses enfants qui sont allés mendier. Au même moment, il a été informé que ses enfants ont été transportés vers le commissariat par un bus de la Protection des enfants. Ce que nous avons vu sur notre frère Taha, est inacceptable », a souligné Oustaz Adama Seck porte-parole du jour.



Toutefois, ces maîtres coraniques, très remontés, lancent un appel au Chef de l’Etat Macky Sall et à l’endroit du ministère de la Protection de l’enfance de cesser de tels agissements.