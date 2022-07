​Bayern Munich: Sadio Mané impressionne déjà ses coéquipiers

Arrivé au Bayern Munich cet été, Sadio Mané semble déjà avoir conquis certains de ses coéquipiers, sur et en dehors du terrain. Ces derniers sont impressionnés par le comportement du Ballon d’Or africain 2022.



Malgré la perte de Robert Lewandowski, le Bayern Munich réalise sans doute l’un des mercatos les plus intéressants en Europe. Avec la signature de Sadio Mané pour seulement 30 millions d’euros combinée aux arrivées de Gravenberch et Mazraoui en provenance de l’Ajax Amsterdam (pour 18 millions d’euros cumulés) et enfin celle de Matthijs De Ligt, qui vient remplacer numériquement Niklas Süle en défense centrale, les Bavarois ont de quoi faire de grandes choses cette saison.



« Il est incroyablement humble et sympathique »



A peine arrivé en Bavière, Sadio Mané s’est déjà illustré en match amical avec un but et une passe décisive contre DC United (6-2), mais également à l’entraînement ou en dehors. Interrogé par Sport1, Lucas Hernandez est bluffé par son nouveau coéquipier. « Il nous a beaucoup impressionnés, et pas seulement à l’entraînement. C’est un gars incroyablement humble et sympathique qui s’est bien intégré à nous en quelques jours. Évidemment, cela aide que nous parlions autant français dans le vestiaire », a confié le défenseur central français.



Au Bayern depuis 2015, Joshua Kimmich parle d’un gars « facile à vivre ». Pour le milieu de terrain allemand, « Sadio est bien sûr un grand joueur, il apporte d’autres qualités. Je pense qu’il a faim, qu’il veut aller de l’avant et gagner des titres. Il s’en sort plutôt bien. Au début, il était relativement calme, mais c’est un gars ouvert, facile à vivre. Je pense qu’il s’adapte bien », a dit Kimmich.



Après une intégration réussie, le Ballon d’Or africain 2022 aura l’occasion de remporter son premier trophée en Bavière, samedi à l’occasion de la Supercoupe d’Allemagne contre Leipzig.