​Beach Soccer-Tournoi Intercontinental de Dubaï : le Sénégal perd devant les Emirats Arabes Unis, mais obtient son ticket pour les 1/2

Dès l’entame du match, les joueurs sénégalais montrent toute leur détermination face aux Emirats-Arabes Unis (EAU). Amar Samb ouvre le score dès les premières secondes du match sur une frappe qui a trompé le gardien de but de l’EAU (1-0). Quelques secondes après, le capitaine des Emirats-Arabes Unis, Walid, commet une faute sur Samb et voit rouge. L’arbitre accorde un pénalty aux « Lions » que Seydina Samb finit par transformer (2-0).



L’EAU réduit le score sur pénalty à une minute de la fin du 1er tiers-temps (2-1).



La formation des Emirats revient avec de meilleures ambitions lors du 2ème tiers-temps et recolle au score profitant d’une mésentente entre le gardien de but et le défenseur. Le joueur adverse profite pour marquer (2-2). Presque inexistants, les « Lions » subissent les assauts des Emirats et finissent par encaisser (3-2).



Muet durant tout le 3ème et dernier tiers-temps, le Sénégal obtient à 2 minutes de la fin du match un coup franc, Jean Ninou Diatta égalise (3-3).



Il a fallu attendre la séance de tirs au but pour départager les deux équipes. L’EAU s’impose devant le Sénégal par (5 t.a.b 4). Les hommes de Ngalla Sylla qui totalisent 6 points obtiennent leur billet pour les demi-finales.