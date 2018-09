​Bébé volé à Touba : Moumy Diaw condamnée

L’Affaire du bébé volé à Touba a été jugée ce matin. Moumy Diaw, âgée de 30 ans a été condamnée à deux ans de prison dont 1 mois ferme.



Les faits remontent au lundi 27 août dernier. Moumy Diaw était déguisée en infirmière pour voler un bébé dans une clinique à Touba. Arrêtée, elle passe aux aveux et révèle qu’elle a agi pour faire plaisir à son époux, un certain Ch. Touré pour ne pas subir les quolibets de sa coépouse.



Devant la barre, la jeune dame reconnait les faits. Elle explique : « Le jour des faits, j'étais allée à la clinique pour me faire consulter parce que je souffrais de maux de ventre. Lorsque que j'étais assise devant une des chambres, j'ai aperçu une dame qui dormait à poings fermés. Je jure que j'ignore toujours ce qui m'a poussée à aller enfiler la blouse d'une sage-femme et d'aller prendre le nouveau-né ».

Veuve et mère de trois (3) enfants, Moumy qui s’est remariée au mari de sa défunte sœur, Cheikh Touré, déclare que ses beaux-parents s'acharnaient quotidiennement sur elle parce qu’elle n’avait pas d’enfant avec son nouveau mari alors que son coépouse en avait.



Son avocat Me Khassimou Touré revient sur la « bonne moralité » de sa cliente. Le procureur Moussa Gueye selon qui atteste que tous les éléments du dossier montrent la culpabilité de l'accusée, a requis deux ans dont six mois ferme contre Moumy Diaw.



Le juge qui n’a pas suivi le réquisitoire du procureur a finalement condamné Moumy Diaw à deux ans dont un mois ferme.