​Bemba est arrivé à Kinshasa

En route vers la terre de mes ancêtres, ma patrie la République Démocratique du Congo #RDC #Bemba pic.twitter.com/jVKfaG8SCg — Jean Pierre Bemba (@bembajp) 1 août 2018

L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, est arrivé dans la capitale, Kinshasa, après plus de dix ans d'exil et de prison.Des milliers de partisans portant des T-shirts, des chapeaux et des écharpes estampillés du visage de Bemba l'ont rencontré à l'aéroport.Il a déclaré son intention de se présenter aux élections présidentielles en décembre. M. Bemba a récemment été blanchi des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale.Il a fait appel contre une autre condamnation pour manipulation de témoin.M. Bemba a perdu face à l'actuel président congolais, Joseph Kabila, en 2006 mais reste convaincu qu'il peut encore diriger son pays d'où sa candidature sous la bannière du MLC, son parti politique.