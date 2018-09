​Beyoncé et Jay-Z donnent 1,1 million de dollars pour des bourses scolaires

Le couple de chanteurs Beyoncé et Jay-Z sont d’ores et déjà connus pour leur générosité et leurs initiatives philanthropiques. Ils l’illustrent une nouvelle fois en offrant 1,1 million de dollars de bourses scolaires afin de permettre à des lycéens de poursuivre leurs études à l’université.A en croire The Grapevine, 11 étudiants auront la chance de se voir offrir 100.000 dollars chacun pour l’année scolaire 2018-2019. Les lauréats vont être choisis au sein d’antennes de l’association Boys and Girls Club of America présentes dans les villes ou passe la tournée On the Run II.Beyoncé et Jay-Z offriront donc ces bourses scolaires à un enfant résidant dans chacune des 11 villes américaines où ils passeront.Il s’agit d’Atlanta, Orlando, Miami, Arlington, la Nouvelle Orléans, Houston, Phoenix, Los Angeles, San Diego, Santa Clara et Seattle. Les lauréats seront choisis sur la base de leur mérite scolaire et en fonction de leurs besoins financiers. Source: 20minutes