​Biennale de Dakar : Jacob Okpus expose « la vie quotidienne » dans des œuvres d’art

À travers différentes œuvres, l’artiste exprime de la plus belle manière la « vie quotidienne », qu’il a choisie comme thème de son exposition. Jacob Okpus peint l'activité des êtres humains dans des œuvres d’art.



« Dans beaucoup de mes expositions, j’ai choisi la vie quotidienne. Chaque jour dans notre vie, nous avons des choses à faire. Les femmes sont beaucoup plus dans les activités que les hommes. Elles s’occupent de leur foyer, vont au marché et gèrent en même temps les enfants. C’est ce qui m’a inspiré à travailler sur la vie quotidienne », a expliqué l’artiste.



Le peintre n’a pas fait l’école des arts, il se considère comme un autodidacte. « Je suis né comme ça, c’est un don que Dieu m’a donné. Je n’ai pas étudié l’art, c’est inné en moi. Je suis autodidacte. L’art, c’est un don dans notre famille et je ne suis pas le seul artiste. Ma mère est aussi artiste de même que mes oncles et un de mes frères », a-t-il dit.