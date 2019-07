​Bignona : 11 personnes proches de Salif Sadio arrêté par la gendarmerie

L'aile dure du Mouvement des Forces Démocratique de la Casamance (MFDC) bloquée encore dans sa tentative de communiquer. 11 membres de comité local de Kagnobon, dans le département de Bignona et proche de Salif Sadio ont été arrêtés, ce samedi et transférés à Ziguinchor. Ils sont reprochés de tentative d’une rencontre secrète.



Dans le Blouf, une zone où règne le climat de ni paix ni guerre, l’armée a fait valoir sa force pour empêcher Salif Sadio et ses hommes d’échanger avec les populations. En effet, 11 personnes, proches de Salif Sadio ont été arrêtées à Kagnobon (Bignona), samedi puis acheminé sur Ziguinchor. Elles sont présentement entre les mains des pandores qui vont procéder à leur audition. Elles ont été interpellées pour non-déclaration d’une réunion publique.



Des arrestations survenues juste deux (2) semaines après la manifestation interdite de Djouloulou, des personnes du MFDC avait été entendues avant d'être libérés. Après les rencontres tenues et réussies à Kognighor, puis à Tionk Essil, le MFDC se voit bloquer dans sa volonté subite de communiquer.