​Bilan 2019 de Reporters sans frontières: 49 journalistes tués, 389 en prison et 57 pris en otage

Reporters sans frontières (RSF), a publié, ce mardi son bilan annuel dans le monde. En 2019, d’après le recensement annuel de RSF, 49 journalistes ont été tués, 57 pris en otage et 389 détenus. C’est un total des professionnels des médias tués qui n’a jamais été aussi bas depuis 16 ans d’après le bilan.



Selon le Bilan, ce chiffre en comparaison avec la moyenne de 80 morts enregistrée ces deux dernières décennies, traduit essentiellement la baisse du nombre de journalistes tués sur les terrains de conflits armés. L’Amérique latine avec un total de 14 journalistes tués sur l’ensemble du continent, est devenue une zone aussi meurtrière pour les journalistes que le Moyen-Orient meurtri par ses conflits fratricides.



Un autre fait inquiétant relevé par le bilan de Rsf, le nombre de journalistes arbitrairement détenus dans le monde ne cesse d’augmenter avec 12% par rapport à l’an dernier. C’est en Chine que cette situation a été la plus fréquente, suivent l’Egypte et l’Arabie Saoudite.