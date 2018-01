​Bissau: l'ultimatum de la CEDEAO expire jeudi

Les acteurs politiques bissau-guinéens n'ont plus que quelques heures pour briser l'impasse politique.



L'ultimatum de 30 jours de la communauté économiques des Etats ouest africains pour la mise en œuvre des accords de Conakry expire jeudi.



La Cedeao menace de prendre des sanctions contre les différentes parties à la crise, notamment le président Jose MARIO VAZ, le chef du PAIGC, le parti et pouvoir et certains députés.