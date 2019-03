​Blanchiment de capitaux : un Chinois et son bras droit guinéen arrêtés

Un réseau international de trafic de machines à sous, opérant dans la zone de Kafountine et environs, a été démantelé, mardi dernier, par les gendarmes de Diouloulou, dans le département de Bignona. Le cerveau, un Chinois Coa Binkumn et son bras de droit, un Guinéen, Alassane Camara, ont été interpellés. Ils seront déférés ce jeudi dans la matinée.



Selon «L’Observateur», Coa Binkumn, âgé de 25 ans, est poursuivis pour exploitation de salles de jeux sans autorisation, blanchissement de capitaux et incitation à la débauche. Le technicien en électronique et sa bande animent un réseau international de trafic de machine à sous.



Au nombre de ses membres, figure 35 Sénégalais. « La perquisition faite dans leurs installations a conduit à la saisine de 35 machines à sous. Seulement, Binkumn et Cie avaient réussi à écouler 68 autres machines à sous, dans la région de Ziguinchor », renseigne des sources très au fait de l'enquête.