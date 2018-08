​Blanchissement de capitaux : Des opérateurs sénégalais de transfert d’argent et des Nigérians arrêtés

Une bande de malfaiteurs basée au Sénégal et qui blanchissait des capitaux a été démantelée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité de la police. Le gang composé de six personnes, était formé d'opérateurs sénégalais de transfert d’argent et de Nigérians.



La mafia qui avait mis en place plusieurs points de transfert d'argent entre Nord Foire et les Parcelles Assainies, blanchissait l’argent des clients avant de l'expédier dans des comptes désignés au Nigéria, informe «Libération».