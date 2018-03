​Blocage des négociations entre Gouvernement/Enseignants pour 5000 F Cfa : Saourou Sène dément et précise

Le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems) apporte des précisons suite à leur rencontre avec le gouvernement. Selon Saourou Sène la différence de 5000 F CFa n’est pas à l’origine du blocage des négociations, comme le disent certains. La raison de leur divergence, informe-t-il, c’est que les enseignants veulent que l’indemnité de logement soit augmentée de façon substantielle.



«Il y a des chiffres qu’on est en train de distiller auprès de l’opinion. On parle de 75 000 F CFa, qu’il y aurait une différence de 5000 F Cfa entre le gouvernement et les syndicats, tout ça c’est faux. Pour vous dire que, les enseignants tiennent à ce que l’indemnité de logement soit augmentée de façon substantielle et qu’à l’issue de cela, qu’on puisse nous indiquer la date exacte à partir de laquelle le gouvernement nous reviendra avec une proposition d’un nouveau système de rémunération corrigé étant donné que ce système-là est frappé d’iniquité, d’injustice », précise le secrétaire général du Saems.



En tournée à Tambacounda, Saourou Sène lance un appel à l’endroit de ses collègues : «il faut que la détermination soit de rigueur».



A l’en croire, il a été interpellé pour avoir quelques impressions par rapport à la réaction du chef de l’Etat qui salue déjà, la stabilité dans le milieu scolaire.



Mais, a-t-il soutenu, «Je me demande est-ce-que le Président est renseigné parce qu’il n’y pas de stabilité dans l’éducation nationale». «Au contraire, a-t-il rappelé, les gens sont déterminés à faire aboutir les préoccupations que nous avons depuis des années et pour lesquelles le gouvernement du Sénégal n’a fait que parler et non prendre des actes concrets».



«C’est la raison pour laquelle, nous l’interpellons lui en tant que chef de l’Exécutif pour qu’il rencontre, dans les meilleurs délais, les enseignants afin de sauver l’école sénégalaise», conclut-il .



Il annonce par ailleurs, une nouvelle rencontre avec le gouvernement cette semaine.