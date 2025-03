​Bonne nouvelle pour Ilay Camara : sa nationalité sénégalaise confirmée par la FIFA

Le jeune talent Ilay Camara a de quoi se réjouir. La FIFA a officiellement confirmé sa nationalité sénégalaise, une excellente nouvelle pour le joueur et pour l’équipe nationale du Sénégal.

Il rejoint ainsi Yerhanne Diouf et Assane Diao, deux autres joueurs dont la nationalité sénégalaise a également été validée ce matin. Cette confirmation ouvre la voie à des débuts internationaux pour Camara avec la sélection sénégalaise, notamment pour le prochain match du Sénégal contre le Soudan.



Le match, qui se déroulera demain samedi à Benghazi, en Libye, sera une occasion pour le nouveau venu de prouver ses qualités sur le terrain et de contribuer à la performance de l’équipe.