​Boubacar Camara démonte Macky et révèle : «il ne dansait pas mais… »

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2019 et ancien inspecteur général d’Etat, Boubacar Camara, décortique la «danse de Macky Sall ». « C’est la danse du scalpe» en réalité «il ne dansait pas », informe-t-il.



«On a mis les germes d’une crise dans ce pays et là on se permet de danser en plus», peste-t-il.

«C’est la danse du scalpe », révèle-t-il. Et d’expliquer : «C’est cette danse que pratiquaient les indiens d’Amérique qui arrachaient le crane de leur ennemis jusqu’au cures chevelures et qui l’agitaient. Mais il (Macky Sall) ne dansait pas».



L'invité de l'émission "objectif" sur Sud Fm de ce dimanche 02 septembre 2018 est d'avis que ces pas de danse signifient que Macky "a compris qu’il a perdu, il est en train de tromper sa solitude, il est seul dans sa loi sur le parrainage, seul à le voter…"



Boubacar Camara dénonce par ailleurs : «l’utilisation de l’Etat comme règlement de compte, on le voit dans la justice». Il s’interroge : «Vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce pays ? Vous ne voyez pas toutes l’incohérence qui s’est passé dans le procès de Khalifa Sall ? Vous ne voyez pas ce parrainage qui a été organisé comme premier pas de la pagaille électoral ? »



Toute ceci montre qu’ «on va vers le mur et tout le monde le voit», conclut-il.