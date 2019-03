​Braquage en plein jour à Wafa Cash de Nord Foire : les pertes évaluées et une plainte annoncée

Les responsables de l’agence Wafa Cash de Nord Foire, braquée en pleine journée du mercredi 2019, ont fait le bilan. Ils informent que les pertes sont évaluées à plus 900 000 F Cfa. Ils annoncent une plainte contre les auteurs qui sont de présumés militaires.



Revenant sur les faits, le responsable du réseau commercial de ladite agence avance : «les deux malfrats sont entrés dans l’agence, l’un d’eux a maîtrisé le vigile, l’autre est parti directement au niveau de la caisse et a commencé à menacer la caissière qui a eu le courage de ne pas ouvrir le coffre. Ils ont étranglé et battu la fille, mais néanmoins, ils n’ont pas pu avoir accès au coffre-fort».



Et, ajoute Ousseynou Diop sur la Rfm : «c’est juste les petites coupures et quelques billets qui étaient sur la table que les bandits ont pu emporter. Ils sont partis avec à peu près 977 000 F Cfa».



«Lorsqu’ils ont été attrapés, la population est sortie et sous la menace de mort et de violence, ils ont jeté l’argent par terre et une partie de la population a pris l’argent et n’a pas restitué», déplore-t-il.