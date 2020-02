​Braquages entre Touba et Mbacké: la police annonce l’interpellation d’un membre de la bande

« Dans le cadre des investigations menées en vue de rechercher toutes personnes impliquées dans les braquages perpétrés entre Touba et Mbacké, le Commissariat Urbain de Mbacké, appuyé par les enquêteurs de la Direction de la Police Judiciaire, ont interpellé, mardi 04 février 2020, un individu soupçonné d’être un membre de la bande des malfaiteurs qui avait braqué la station « Mika Excellence » ex Elton, dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019 », peut-on lire dans un communiqué du Bureau de Relations publiques de la police, parvenu à PressAfrik.



La police d’ajouter que « La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir une pince, une lime, une paire de gang, un tournevis, une lampe torche, un disque dure, des téléphones portables de marque IPHONE 6 ».

Le mis en cause a été placé en position de garde à vue et l’enquête se poursuit.



279 autres individus arrêtés



Par ailleurs, la police annonce également l’interpellation de 279 individus au cours de ses Opérations de sécurisation sur l’étendue du territoire national.

« Dans le cadre de ses missions de protection des personnes et de leurs biens, la Direction de la Sécurité Publique (DSP) a mené des opérations de sécurisation sur l’étendue du territoire national dans la nuit du 05 au 06 février 2020. A l’issue de celles-ci, 279 individus ont été interpellés pour diverses infractions, 23 cornets de chanvre indien ont été saisis, 61 véhicules mis en fourrière, 49 motos immobilisées et 942 pièces saisies », notre le Bureau des Relations publiques de la police dans un deuxième communiqué.