​Bras de fer avec le fisc: la société Wari Sa déboutée

La société Wari Sa vient de perdre son bras de fer qui l’oppose au fisc sénégalais. Il n’a pas eu gain de cause. La plateforme digitale de services financiers et commerciaux a été tout simplement déboutée.



Selon nos confrères du journal « Libération », qui donne l’information, elle avait saisi la première Chambre civile du Tribunal pour solliciter l’annulation de titre de perception.



Le verdict rendu, ce jeudi, 20 août par le Tribunal, a entièrement donné raison à la Direction générale des impôts et domaines.