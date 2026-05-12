​Budget du meeting de Mbour : Aminata Touré au cœur d’une polémique au sein de la Coalition Diomaye Président

La gestion du budget alloué au meeting de soutien organisé à Mbour en l’honneur du président Bassirou Diomaye Faye a créé une atmosphère tendue au sein du groupe Whatsapp de la coalition « Diomaye Président ».



D’après le journal Les Echos, plusieurs sources internes ont déclaré que la superviseure de ladite coalition est « vivement critiquée » par certains responsables qui dénoncent un manque de transparence dans la gestion financière de l’événement. Des cadres auraient réclamé notamment un bilan détaillé afin de connaître les véritables bénéficiaires des importantes sommes engagées dans l’organisation du meeting.



Agacée par les attaques, Mimi Touré aurait d’abord fait un long texte pour appeler à la responsabilité et à la retenue, avant de suspendre le groupe WhatsApp, une pratique qui, toujours selon le journal, ne serait pas une première. « Depuis presque un mois, à chaque fois que des tensions internes explosent, elle supprime le groupe. Avant le meeting, nous sommes restés plusieurs jours sans groupe WhatsApp et personne n’a rien dit. C’est à l’approche de l’activité politique qu’elle a réactivé le groupe »», a confié une source du quotidien Les Echos.



Selon cette dernière, Aminata Touré fait une gestion cavalière avec un groupuscule de personnes. « Elle est en train de faire pire que Aïda Mbodji. Aminata Touré a son petit comité avec qui elle veut gérer la grande coalition Diomaye Président. Je vais finir par croire qu’elle travaille pour elle-même. Ceux qui l’accusent de viser le fauteuil de Diomaye vont avoir raison. Seuls les membres de son mouvement occupent les postes stratégiques. L’argent du meeting leur a été donné aussi. Nous dénonçons cette façon de faire », a-t-il fulminé, avant de prévenir Diomaye Faye.



Selon le journal, les membres de la coalition « Diomaye Président » ont également fait cette déclaration : «Si nous voulons atteindre notre objectif de réélire le Président Diomaye Faye en 2029, nous devons trouver une alternative à Aminata Touré».



Pour rappel, le samedi 09 mai, alors qu'il était attendu au Stade Carolyne Faye de Mbour pour une prise de parole retraçant le bilan de ses deux années de gouvernance, Diomaye Faye ne s'est pas présenté. Le porte-parole de la Présidence, Me Abdoulaye Tine a justifié l'absence du Chef de l'État au meeting de Mbour par un « devoir d’État » au sommet Africa Forward de Nairobi (Kenya), rappelant qu'«un Président ne sacrifie pas des négociations stratégiques pour un meeting, même si important soit-il ».

