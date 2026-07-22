​Bukut 2026 à Oussouye : le District sanitaire distribue 300 moustiquaires pour viser «zéro cas de paludisme»

À l'approche du Bukut 2026, les autorités sanitaires du département d'Oussouye dans la région de Ziguinchor (sud), renforcent les mesures de prévention contre le paludisme afin de protéger les futurs initiés. Le District sanitaire a procédé à la remise de 300 moustiquaires imprégnées aux villages de Carounate, Djivente et Sengalen , dans le cadre d'une campagne de prévention.



Cette initiative traduit la volonté des services de santé de faire de la protection des initiés une priorité durant cette importante cérémonie traditionnelle. L'objectif affiché est clair : parvenir à « zéro cas de paludisme »tout au long de la période d'initiation.



Selon le médecin-chef du District sanitaire, cette action vise à concilier le respect des traditions avec le droit fondamental à la santé. Il a souligné que la distribution de moustiquaires imprégnées permettra de réduire considérablement les risques de transmission du paludisme, tout en assurant le bon déroulement du Bukut dans des conditions sanitaires optimales.



Le porte-parole du comité d'organisation a salué ce geste des autorités sanitaires, estimant qu'il constitue un appui précieux pour la réussite de cette édition 2026 du Bukut. À ses yeux, cette dotation contribuera efficacement à prévenir le paludisme lors de ce grand rendez-vous culturel qui rassemble d'importantes foules venues de plusieurs localités.



À travers cette opération, le District sanitaire d'Oussouye réaffirme son engagement à accompagner les communautés dans l'organisation des événements traditionnels, en veillant à ce que les exigences de santé publique s'accordent avec la préservation des valeurs culturelles. L'ambition est désormais de faire du Bukut 2026 un modèle de célébration où tradition et prévention sanitaire évoluent de concert.