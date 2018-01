​Bundesliga : Salif Sané meilleur joueur de tête

Salif Sané écrit sa légende cette saison en Bundesliga allemande. Le plus grand oiseau qui impose ses ailes quand il plane dans les airs. Grâce, son envergure, son gabarit (1m93) qui force le respect dans la surface et sur les coups de pieds arrêtés, l’international sénégalais volette comme l’albatros en Bundesliga. En corner, il est craint par ses adversaires dans son jeu de tête et s’avère dangereux quand le ballon s’élève.



En plus, sa taille ne l’empêche pas d’avoir cette mobilité dans sa conduite de balle et parfois quand il se tape des rushs pour faire le cuir.



Ce qui fait que, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est le joueur qui a remporté le plus de duels aériens. En 17 rencontres de Bundesliga, il est à 68,1% de duels gagnés. Au classement général, Sané est le meilleur joueur à vocation défensive derrière Arturo Vidal du Bayern Munich.



Le chilien a marqué cinq(5) fois, deux (2) passes décisives en treize(13) matchs pour 90,6% de passes réussies, 1,8% de duels aériens gagnés. Alors que le Lion a scoré une fois, effectué une passes décisive, avec un taux de 80,8% de passes réussies et 5,9% de duels aériens gagnés en moyennes par match.



D’ailleurs, selon le quotidien « Stades », Salif Sané est l’un des trois Africains qui sont présents dans l’équipe type de la première partie de saison.



Une consécration du Lion qui a attendu sa quatrième saison dans le championnat allemand pour connaitre cette reconnaissance. Une connaissance qu’il a connu en club, puisque le sénégalais n’a raté aucune minute de championnat depuis son premier match de la 2ème journée. Il a enchainé ensuite toutes les rencontres et dans leur intégralité.