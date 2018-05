​Burkina: Blaise Compaoré toujours adulé par ses partisans

En congrès ce weekend, les militants lui ont donné le droit de décider en dernier ressort du choix des candidats à la présidentielle.



L'ancien président exilé en côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014 décide désormais de l'orientation politique du parti. Il a son mot sur le choix du candidat à la présidence du parti et à l'élection présidentielle. Il lui est loisible de convoquer les instances du parti quand et où il veut selon Aboubacar Bouda, secrétaire en charge des questions juridiques.



Selon certaines sources, il aurait pesé de tout son poids dans la bonne tenue du 7ème congrès qui vient de s'achever. 19 candidats ont postulé pour la présidence du parti.



Et pour éviter l'implosion, deux candidats ont été maintenus. Les 17 autres se sont retirés au grand bonheur d’Eddie Komboigo, le président réélu.



Au-delà de la conquête Eddie Komboigo et son équipe n'ont qu'un vœu, le retour du président Compaoré leur mentor au Faso. Qui selon eux ne mérite pas ce qui lui est arrivé en 2014.