​Burkina Faso : Fermeture temporaire des sites d'orpaillage à l'est

Les sites d'orpaillage situés dans la région de l'est seront temporairement fermés à compter du 27 mars, selon un communiqué officiel.



Selon le gouverneur de la région de l’Est, la fermeture temporaire des sites Rechercher sites d'orpaillage entre dans le cadre la sécurisation de la circonscription administrative de l'est, où une opération baptisée "coup de tonnerre" est menée depuis début mars, simultanément dans la région du centre est.



Les sites d’orpaillages concernés sont ceux situés dans les départements de la province de la Tapoa ( Botou, Diapaga, Namounou, Partiaga, Tambaga, Tansarga), de la province de la Gnagna ( Piéla, Coala, Thion, Bilanga), de la province de la Komondjari ( Gayéri, Bartiébougou, Foutouri), de la province de la Kompienga (Pama) et de la province du Gourma (Fada N’Gourma, Matiacoali).



Le gouverneur a par conséquent invité tous les acteurs présents sur lesdits sites à déguerpir avant la date du 27 mars 2019 », faute de quoi «tout contrevenant sera tenu responsable des conséquences de son acte».



Quant à la réouverture des sites à fermer, un autrr « communiqué viendra préciser les modalités», a conclu le gouverneur.