​Burkina Faso : Plusieurs assaillants neutralisés et deux éléments des forces de l'ordre blessés à Namsiguia

Plusieurs assaillants ont été neutralisés et deux éléments des forces de défense et de sécurité (FDS) blessés au cours d’une attaque à Namsiguia, dans la région du centre-Nord, selon l’état major général des armées.





Faisant le point des actions militaires menées au cours de la semaine du 4 au 10 août, l’état-major des armées a indiqué que les Forces Armées Nationales poursuivent les opérations de sécurisation du territoire national à travers les activités menées au sein des Groupements de Forces.





Elles conduisent également des activités de soutien au développement au profit des structures de l’Etat, de structures privées, ainsi que des activités au profit des populations.





Ainsi, le 4 août, un quartier périphérique au Nord-Est de Namsiguia (Centre-Nord) a été attaqué par une vingtaine d’individus armés à motos.

La riposte des volontaires pour la Défense de la patrie (VDP) appuyés par le Peloton de Sécurité Routière de la Gendarmerie Nationale a permis de repousser l’attaque.





« Côté ami, on enregistre 02 blessés. Plusieurs assaillants ont été neutralisés » a précisé l’état-major qui fait également mention dans son communiqué de plusieurs missions de sécurisation menées avec succès par les unités du détachement de BARANI.





Par ailleurs, suite à l’attaque du marché de bétail de NAMOUNGOU dans laquelle 11 civils ont été tués, les unités du groupement ont mené des opérations de ratissage afin de retrouver les assaillants.



Au cours de la semaine, ce sont en tout 05 opérations aériennes (suivi de convoi, transport et fret), 49 opérations de sécurisation de marchés et lieux de culte et 230 patrouilles qui ont été menées par les forces armées nationales.