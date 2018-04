​Burkina Faso: le maire de Koutougou assassiné par un groupe d'hommes armés

On en sait un peu plus sur l’assassinat dimanche soir 8 avril du maire de Koutougou, une localité située à environ 120 km de Djibo dans la province du Soum, dans le nord du Burkina, une province qui est régulièrement le théâtre d'attaques jihadistes depuis maintenant 3 ans. Le maire Hamidou Koundaba a été attaqué par un groupe d'hommes armés non identifiés.