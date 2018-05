​Burkina Faso : un préfet tué à Oursi

Selon la police nationale, Patrice Kabore a été abattu devant son domicile dans le nord du pays par des individus armés non identifiés.



Depuis le mois d'avril les groupes armés ont changé de stratégie et s'attaquent désormais aux symboles de l'Etat, comme les écoles et les autorités locales.



Le Préfet était un officier de police. Son corps a été retrouvé après une attaque intervenue lundi aux environs de 22h00 GMT.



Les assaillants ont saccagé son domicile avant de prendre la fuite.



Les forces de défense et de sécurité ont lancé des opérations de ratissage dans la zone pour retrouver les auteurs, indique la police qui appelle les populations au calme et à collaborer avec les forces de sécurité.

Le 8 avril dernier le maire de Koutougou avait été abattu par des hommes armés.



Le 17 avril une élève a été tuée et un enseignant kidnappé à Bouro.



Ces attaques créent la psychose et la peur au sein de la population qui redoute des représailles en cas de dénonciation de cas suspects.