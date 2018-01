​Burundi: union sacrée de l'opposition interne et de l’opposition en exil

Au Burundi, oppositions interne et en exil viennent d'enterrer la hache de guerre en officialisant une union sacrée contre un référendum constitutionnel, prévu en mai 2018 et qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de diriger le pays jusqu’en 2034. Les leaders de l’opposition en exil, réunis au sein du Cnared, et ceux de l’intérieur, se sont retrouvés samedi et dimanche à Nairobi au Kenya. Ils sont engagés à parler désormais d'une seule voix, pour essayer de faire face à un président Pierre Nkurunziza bien décidé à aller au bout de son projet de révision constitutionnelle, malgré les pressions internationales et les sanctions européennes. Ce qui ne rassure pas malgré tout des militants d'opposition qui appellent de tous leurs vœux une telle union depuis des années, mais qui disent avoir été souvent déçus.