​CAF Awards 2022 : Sadio Mané défendra son titre face à Salah

Parmi les grands artisans du premier sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations, où il a été désigné meilleur joueur de la compétition. Sadio Mané sera sans doute le favori à sa propre succession. La nouvelle recrue du Bayern Munich aura comme adversaire l’international égyptien Mohamed Salah, qui tentera de remporter son 3ème ballon d’Or africain, après 2017, 2018.



Depuis 2018, le Ballon d’Or se joue entre Sadio Mané et Salah. Il y a quatre ans l’Egyptien était sacré à Dakar devant Mané. En 2019, le « Lion » avait pris sa revanche sur le Pharaon au Caire.



Lors de la saison 2021-2022, Sadio Mané a marqué des points contre Mohamed Salah. D’abord en finale de la CAN. Elu meilleur joueur de la compétition, l’attaquant des « Lions » a empêché Salah de soulever son titre continental.



Auteur du penalty décisif qui a sacré le Sénégal, Mané récidivera quelques semaines plus tard en barrages du Mondial contre la même équipe égyptienne de Mo Salah. Deux coups, qui compteront sans doute double dans l’attribution du Ballon d’Or.



Pressenti pour remporter l’édition 2021, qui n’a finalement pas eu lieu, le gardien de but sénégalais Edouard Mendy pourra se consoler avec sa présence sur la liste finale.



Auteurs d’une belle saison 2021-2022, l’Algérien de Manchester City, Riyad Mahrez et l’Ivoirien Sébastien Haller, qui a terminé 3ème meilleur buteur de la ligue des champions avec 11 buts avec l’Ajax, sont les grands absents du podium du « Joueur africain de l’année ».