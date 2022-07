​CAF Awards : Mame Moussa Cissé parmi les 10 entraîneurs du football féminin

La Confédération africaine de Football (CAF) a nommé 10 entraîneurs (Sélection et clubs) pour la catégorie « entraîneur de l’année » après avoir pris en considération les matchs de la phase de groupes de la CAN féminine 2022 et la performance des clubs.



Le sélectionneur des « Lionnes », Mame Moussa Cissé, fait partie de cette liste, en compagnie de Gaoletlhoo Nkutlwisang (Botswana), Gabriel Zabo (Cameroun), Yusif Basigi (Hasaacas Ladies), Reynald Pedros (Maroc), Randy Waldrum (Nigéria), Désirée Ellis (Afrique du Sud), Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns), Samir Landolsi (Tunisie), Bruce Mwape (Zambie).



La remise des prix aura lieu le jeudi 21 juillet 2022, selon la CAF.