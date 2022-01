​CAN 2021- 8ème de finale: le Sénégal affronte le Cap-Vert pour une place en quart de finale

Une des nations les plus attendues à cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal a connu une entame de compétition timide. En effet, les partenaires de Sadio Mané ont remporté leur premier match face au Zimbabwe grâce à un penalty du joueur de Liverpool inscrit en toute fin de rencontre. Ensuite, les « Lions » ont enchaîné deux matchs nuls décevants face à la Guinée (0-0) et contre le Malawi (0-0).



Malgré ces résultats laborieux, le Sénégal a fini en tête du groupe B. En début de compétition, la sélection sénégalaise a été fortement touchée par la Covid. En revanche, les derniers tests effectués 48h avant le huitième de finale n’ont révélé aucun cas positif.



Aliou Cissé, le sélectionneur des « Lions », s’appuiera sur un groupe quasiment au complet puisque seul Cheikh Kouyaté manquera ce match, à la suite d'une accumulation de cartons jaunes.



Ce match contre Cap-Vert devrait également être une sorte de réveil pour Sadio Mané et Gana Gueye, deux cadres qui n’ont pas brillé au premier tour.



Le Cap-Vert et ses cinq défenseurs derrière

De son côté, le Cap-Vert participe pour la 3e fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des nations. Les « Requins » bleus se sont qualifiés en finissant parmi les meilleurs troisièmes de groupe, derrière le Cameroun et le Burkina Faso.



En effet, les Cap-verdiens ont lancé leur compétition par un succès face à l’Éthiopie (1-0) grâce à une réalisation de l’ancien Dijonnais Julio Tavarès. Ensuite, le Cap-Vert s’est incliné face au Burkina Faso (0-1) avant de décrocher le point de la qualification face au Cameroun (1-1).



Pour se débarrasser de ces « Requins » bleus du Cap-Vert, il faudra résoudre l’équation du bloc bas. En effet, le Cap-Vert est une équipe bien organisée derrière, mais qui ne refuse pas le jeu.



Les coéquipiers de Julio Tavares pourrait être diminué à l’heure d’affronter le Sénégal. Ils font face à une épidémie de gastro-entérite, qui s’est signalé à quelques heures du 8èmes de finale contre les « Lions » du Sénégal.



Programme 8ème de finale

Mardi 25 janvier 2022

Stade Kouekong de Bafoussam

16h00 Sénégal / Cap-Vert