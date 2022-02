​CAN 2021-Abdou Diallo : « J’essaie d’impacter positivement »

Finaliste malheureux en 2019, le Sénégal va tenter de remporter la CAN 2021, dimanche en finale. Les hommes d'Aliou Cissé ont décroché leur place en finale en venant à bout du Burkina Faso (3-1). Une rencontre au cours de laquelle Abdou Diallo a ouvert le score pour les « Lions ».



C’est l’un des meilleurs joueurs sénégalais depuis le début de cette CAN. Le défenseur des « Lions » a encore une fois livré une solide prestation en demi-finale. Abdou Diallo ne cachait pas sa joie au coup de sifflet final. « En poules, j’avais déjà eu des occasions. J’aurais aimé marquer plus tôt mais ce soir c’était un très bon moment pour marquer ce but. J’essaie d’impacter positivement comme tous les joueurs. Leader ou pas c’est autre chose. J’essaie juste de jouer mon rôle à fond, d’aider le maximum et de tout donner », a-t-il indiqué.



« L’atmosphère dans l’équipe est très bonne, je n’ai jamais vu un groupe comme ça. Cela fait quelques années que je suis professionnel et c’est le meilleur groupe que j’aie connu. On est comme une famille et on espère décrocher quelque chose ensemble. Ce serait beau de terminer en beauté », a ajouté le défenseur des « Lions ».