​CAN 2021 : Ismaila Sarr attendu dans la tanière, ce lundi

La FSF n’a pas fait dans la dentelle pour fustiger l’attitude des dirigeants de Watford qui veulent, à tout prix, empêcher à Ismaïla Sarr de prendre part à la 33éme édition de la CAN Cameroun 2022, prévue du 9 janvier au 6 février prochain. Elle a publié un communiqué dans lequel elle a vigoureusement déploré cette décision du club anglais des Hornets. Le Sénégal est, ainsi, parti pour avoir gain de cause, puisqu’il est protégé par le règlement de la FIFA.



Malgré la pression qu’il peut recevoir de la part de son club. L’attaquant sénégalais est bel et bien attendu dans la « Tanière » ce lundi soir. En tout cas, jusque tard dans la soirée, il était en contact avec ses proches qui ne veulent, pour rien au monde, voir le natif de Saint-Louis être au cœur d’un bras de fer juridico-judiciaire entre son pays et son club.



D’ailleurs, unanimement, ils lui ont tous fait comprendre que le Sénégal était en phase avec les règlements de la FIFA. Même si Watford venait à le bloquer, il ne pourra pas jouer de match avec son club, tant que le Sénégal est en lice. Il est, ainsi, décidé que le joueur doit retrouver la Tanière pour faire constater sa blessure par les médecins de l’équipe notamment le Docteur Abdourahmane Fédior.