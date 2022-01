​CAN 2021 – Les « Lions » encore très décevants, promettent de s’améliorer

Bouna Sarr : «Nous devons être plus efficaces devant les buts»

«Le point positif, c’est que nous sommes qualifiés. Cependant, le côté négatif est que nous n’avons pas marqué et gagné ce match. Nous allons préparer au mieux les 8es de finale. Nous savons ce qu’il faut améliorer et nous allons travailler. Nous devons être plus efficaces devant les buts. Nous connaissons les axes de travail. Le Sénégal est qualifié sans prendre de but. Maintenant, il faudra en mettre pour gagner les matchs et aller jusqu’au bout. Il n’y a plus de petites équipes. Tous les matchs sont difficiles et il faut se battre. Nous avons joué contre une belle équipe du Malawi».



Nampalys Mendy : «L’objectif du Sénégal était de terminer premier du groupe et il a été atteint »

«On a joué face à une bonne équipe du Malawi qui a tout donné. L’objectif du Sénégal était de terminer premier du groupe et il a été atteint. C’est vrai qu’on a manqué d’efficacité sur le plan offensif, mais on n’a pas encaissé de but et c’est le point positif. Pour les huitièmes, on va travailler encore davantage parce qu’on sait que ce sera de plus en plus dur. On va rencontrer les meilleures équipes. Mais tout le monde sera de mieux en mieux physiquement parce que certains d’entre nous ont eu le Covid-19. Nous avons eu très peu d’entrainements avant de jouer ce match. On reste donc confiant et on va se concentrer».



Boulaye Dia : «On sait ce qu’il y a à améliorer»

«Il n’y a pas forcément de problème. On rentre sur le terrain pour donner le maximum et essayer de marquer des buts. Mais l’adversaire ne nous rend pas la tâche facile non plus. La CAN est une compétition très dure, on essaie d’améliorer ce qui doit l’être et se projeter sur le prochain match avec cette envie. On a justement une bonne semaine pour le faire. On sait que l’intensité sera plus élevée parce que ce sera un match à élimination directe. Il faut se mettre cela en tête et être prêt. Il faut faire abstraction des critiques. Nous les joueurs, on en est conscient. On connait nos qualités et on sait ce qu’on est capable de faire et ce qu’il y a à améliorer ».