​CAN 2021 - Sénégal/ Guinée: un derby ouest-africain qui s'annonce bouillant

La confrontation entre le Sénégal et la Guinée ce vendredi, comptant pour la 2e journée du groupe B de la CAN 2021, s'annonce passionnante. Même si leurs confrontations en phase finale de la Coupe d'Afrique se font rares, les deux rivaux ouest-africains avaient l'habitude de s'affronter en Coupe Amilcar Cabral, une compétition de football qui regroupait dans le passé des pays de la sous-région ouest-africaine.



Le dernier affrontement entre le Sénégal et la Guinée en Coupe d'Afrique remonte à 2006, en Egypte. En quart de finale, les "Lions" avaient dominé le Syli (3-2). Une défaite toujours amère du côté de Conakry et ses environs.

Cet esprit de revanche s'est fait sentir depuis le tirage au sort de la phase de groupes au mois d'août dernier. En témoignent les déclarations d'anciens internationaux guinéens, des supporters, observateurs entre autres.



Du côté du Sénégal, la sérénité est de mise. Pour les " Lions", seule une réponse positive sur le terrain mettra fin au débat.



Les "Lions" mènent par 2-0

Le Sénégal dispute sa 16ème Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pour la Guinée, c'est une 13ème participation dans cette compétition. D'ailleurs, c'est en 1965, à Tunis, que Sénégalais et Guinéens se sont croisés pour la première fois en match de Coupe d'Afrique des Nations. C'était au stade olympique de Sousse, en phase de groupes.



Les deux équipes se sont affrontées en 1994, avec un succès du Sénégal (2-1). Douze ans après, c'est-à-dire, en 2006, les deux nations se retrouvaient encore en Egypte pour la 25ème édition de la CAN. C'était en quart de finale. Le Sénégal gagne la rencontre. Score final, 3-2 pour les "Lions".

Pour la 33ème édition de la CAN, le duel des voisins ouest-africains aura un cachet particulier en ce jour de vendredi.



Programme 2ème journée Groupe B et C

Vendredi 14 janvier 2022

Groupe B

13h00 Sénégal/ Guinée

16h00 Malawi/ Zimbabwe



Groupe C

Vendredi 14 janvier 2022

16h00 Maroc/ Comores

19h00 Gabon / Ghana