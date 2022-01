​CAN 2021 : grand suspense autour de l'état de santé de Sadio Mané

Sonné par son violent choc, tête contre tête avec le gardien Cap-verdien Vozinha lors du huitième de finale de la CAN, Sadio Mané a été évacué au Centre hospitalier régional de Bafoussam après avoir ouvert le score pour les « Lions ».



Après avoir passé des examens, l’attaquant sénégalais a été libéré, mais va devoir observer un repos de 48 heures pour éviter tout désagrément comme indiqué par le médecin de l’équipe nationale du Sénégal.

«Son scanner cérébral n’a pas révélé de lésion encéphalique ou osseuse. On a quitté l’hôpital, présentement il se sent bien, tous les symptômes qu’il avait sur le terrain ont disparu mais cela nécessite aussi un repos et on verra d’ici deux jours comment ça va se passer. Mais, actuellement sur le plan clinique tout va bien, sur le plan radiologique aussi tout est ok », a rassuré Abdourahmane Fédior.



Selon « Stades », Sadio Mané n’a pas pris part à la rencontre de mercredi et ne s’entraînera également pas ce jeudi. Une pause forcée qui lui permettra de recharger les batteries en direction du quart de finale de dimanche.