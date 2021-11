​CAN 2021: la CAF va délocaliser le match d’ouverture en cas de non-respect des délais de livraison

Suite à des inquiétudes sur l’accomplissement des actions attendues pour assurer la mise en état des infrastructures prévues pour l’organisation de la CAN, le secrétaire général de la Caf a interpellé le Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations. « A 54 jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies 2021, je dois porter à votre attention pour suites utiles de votre part de sérieuses inquiétudes concernant l’organisation du tournoi », a précisé dans un communiqué le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo Omba.



Selon lui, l’état d’avancement des extérieurs du stade Olembé, dont la livraison est promise pour le 30 novembre 2021, semble sans progrès depuis sa dernière visite datant du 22 octobre.



Il a fait part de l’état des pelouses. « Le programme de maintenance des pelouses reste inconsistant, le site de Bangou est impraticable, même pour des entrainements et les travaux sont inachevés ».



D’après le communiqué, l’instance dirigeante du football africain va envoyer cette semaine une équipe de maintenance pelouse professionnelle qui va effectuer les travaux nécessaires.



Pour ce qui est du Protocole COVID, la CAF se dit être à l’attente d’un « courrier des autorités sanitaires du pays pour indiquer les conditions posées par l’état camerounais à l’accueil des spectateurs au stade dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ».



Veron Mosengo Omba se dit navré de « constater que malgré les nombreuses visites, notamment celle du président et du secrétaire Général de la CAF et du vice-président de la CAF, que les promesses et les actes n’ont pas suivi ».



Toutefois, la CAF décide de délocaliser le match d’ouverture de la CAN en cas de non-respect du délai indiqué. « S’agissant du stade d’Olembe, sachez que si tout n’est pas réglé d’ici au 30 novembre 2021, le match d’ouverture aura lieu ailleurs. Des dispositions sont d’ores et déjà été prises dans ce sens ».