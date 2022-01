​CAN 2021 : la Gambie officiellement qualifiée en 8èmes de finale

Arrivée dans cette CAN 2022 avec le statut de néophyte et celui de la nation la moins bien classée au classement FIFA (150ème) sur les 24 qualifiées, la Gambie vient de réaliser une performance historique.



En effet, avec 4 points au compteur, les Gambiens sont assurés de finir au pire des cas parmi les 4 meilleurs 3èmes des groupes, car ils devancent les Comores (3 points, groupe C) et le Soudan (1 point, groupe D).



Victorieux lors de leur première sortie face à la Mauritanie (1-0) et auteurs d’un match nul convaincant contre le Mali (1-1), les « Scorpions » de la Gambie vont aborder ce 3ème match face à la Tunisie sans pression et avec déjà la qualification en poche. L’objectif des hommes de Tom Saintfiet sera d’aller chercher une deuxième victoire, qui sera potentiellement synonyme de première place de la poule.



" Rendre fier le peuple gambien"

« Nous sommes ici pour rendre fier le peuple gambien et nous allons nous battre dans le jeu. Ce sera une rencontre difficile en connaissant l’équipe contre laquelle nous allons jouer. Mais, nous connaissons notre force et nous ferons de notre mieux », a promis le sélectionneur de la Gambie en conférence de presse.



La Tunisie (3ème, 3 pts) adversaire de la Gambie sera privée de 12 joueurs positifs à la Covid-19, dont Wzhbi Khazri. Le Mali (1er, 4 pts) est aussi qualifié avant d’affronter la Mauritanie, déjà éliminée. En cas de match nul entre la Gambie et la Tunisie, les deux équipes se qualifient. Les « Aigles » de Carthage comme meilleurs 3èmes.



Programme groupe F

jeudi 20 janvier 2022

19h00 Gambie / Tunisie

19h00 Mali / Mauritanie