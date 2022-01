​CAN 2021 : le Malawi espère créer la surprise contre le Sénégal

Relancé après sa victoire contre le Zimbabwe (2-1), le Malawi veut s’offrir le Sénégal ce mardi, et se qualifier pour la première fois de son histoire en 8ème de finale.



« Le Sénégal est une grande équipe et nous nous sommes préparés. Dans cette Coupe d’Afrique des Nations, nous sommes considérés comme des outsiders. Nous savons que nous sommes considérés comme des outsiders, mais le Sénégal est une grande équipe sur le papier. Mais dans le monde du football, oui c’est possible. Nous espérons gagner ce match pour nous qualifier », a déclaré le sélectionneur du Malawi, Meck Mwase.



Les « Flames », 3e au classement derrière le Sénégal et la Guinée, espèrent «créer la surprise» comme l’a si bien réussi la Guinée Equatoriale face à l’Algérie (1-0), hier dimanche à l'occasion de la deuxième journée du groupr E.

« Le match de l’Algérie contre la Guinée équatoriale et celui face au Sénégal, je pense qu’ils sont différents. Le Malawi va donner tout ce qu’il a pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Avec le temps qui passe, nous assistons à de nombreuses surprises. La Guinée équatoriale a battu l’Algérie et cela nous sert d’inspiration même si nous respectons le Sénégal qui reste une grande équipe. Nous travaillons et faisons le nécessaire pour gagner, mais ce sera sans notre capitaine. Chaque match est une nouvelle aventure, nous travaillons pour nous qualifier », a-t-il dit lors de la conférence de presse de veille de match.