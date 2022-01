​CAN 2021 : le Nigeria fait carton plein, l’Egypte valide sa qualification

Le Nigeria a confirmé son leadership face à la Guinée Bissau (2-0). Malgré une équipe remaniée les Super Eagles ont une fois de plus fait parlé leur puissance offensive. Servi par Iheanacho, Sadiq Uamr ouvre le score à la 56ème. Troots-Ekong inscrit le deuxième but du match à la 79ème.



Un succès 2-0, le troisième en trois sorties pour le Nigeria, seule équipe de cette CAN 2021 à avoir réalisé pareille performance. De quoi en faire un sérieux prétendant au titre pour la suite de la compétition. En 8èmes de finale, les Nigérians feront face à un meilleur 3ème des groupes B, E ou F.



L’Egypte de Mohamed Salah a remporté le derby du Nil. Abdelmoneim a inscrit le but de la victoire à la 34ème (1-0). L'Egypte devra en découdre avec le leader du groupe F, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée Equatoriale, la Sierra Leone ou l'Algérie.