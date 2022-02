​CAN 2021-petite finale : Cameroun / Burkina pour le podium

Vainqueur de la CAN à cinq reprises, le Cameroun était en quête d’un 6ème titre continental en tant que pays hôte. Mais, il a vu son rêve brisé, en demi-finale mercredi par l’Egypte (0-0, t.a.b 1-3).

Cependant, les « Lions » indomptables essaieront de se consoler, ce samedi face au Burkina Faso pour « la petite finale ».



Auteur de six réalisations, Vincent Abubakar muet face à l’Egypte, tentera ainsi de retrouver son efficacité dans cette rencontre afin de remporter le Soulier d’Or de la compétition.



Face aux « Etalons », le Cameroun pourra compter sur Karl Toko-Ekambi (5buts), pour remporter pour la deuxième fois de son histoire la 3ème place de la Coupe d’Afrique des Nations, après 1972 contre la RD Congo (5-2).



Le Burkina Faso sur le podium comme en 2017 ?

De son côté, le Burkina Faso, qui a été surclassé par le Sénégal (1-3) lors du dernier match, essaiera de montrer un visage plus convaincant. Le pays des hommes intègres sera guidé par son capitaine Bertrand Traoré, mais surtout sur Blati Touré, auteur du but burkinabé face aux « Lions ».



En cas de succès, la formation coachée par Kamou Malo s’installera pour la deuxième fois sur le podium continental après 2017 lors de sa victoire face aux Black Stars du Ghana (1-0).

Il faut noter que la grande finale opposera ce dimanche le Sénégal de Sadio Mané (3 buts) et l’Egypte de Mohamed Salah (2 buts).



Programme 3ème place

Samedi 5 février 2022

16h00 Burkina Faso / Cameroun