​CAN 2022 : les « Lions » reçoivent le drapeau national, ce mardi au Palais

Ce mardi, le chef de l’Etat va remettre le drapeau national au capitaine des « Lions », Kalidou Koulibaly. Le Président Sall va tenter de trouver les mots justes pour galvaniser Sadio Mané et ses coéquipiers qui vont disputer la CAN 2022, qui va se dérouler au Cameroun (du 9 janvier au 6 février).



Le Sénégal n’a toujours pas remporté la CAN, malgré des générations exceptionnelles de footballeurs. En terre camerounaise, les « Lions » du Sénégal feront face au défi immense de décrocher enfin la couronne continentale. Ce qui mettrait du baume au cœur des Sénégalais, qui rêvent depuis des décennies de voir l’équipe nationale revenir de cette expédition avec la Coupe d’Afrique.