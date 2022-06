​CAN Féminine 2022: Mame Moussa Cissé sélectionne 26 « Lionnes »

Le Maroc abrite, du 2 au 23 juillet, la Coupe d’Afrique des Nations féminine. L’équipe du Sénégal est logée dans la Poule A et débute la CAN face à l’Ouganda le 3 juillet, puis le Burkina Faso le 5 juillet (2ème journée) et le Maroc le 8 juillet en 3ème et dernière journée en phase de poules.

Un groupe assez ouvert où les « Lionnes » peuvent espérer aller chercher une place qualificative pour les quarts de finale. Le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé a dévoilé la liste des 26 « Lionnes ».