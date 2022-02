​CAN Féminine: les « Lionnes » prêtes à franchir le barrage malien

L’équipe nationale féminine compte sur ses forces vives dont ses joueuses expatriées en France pour faire face à celle du Mali pour la manche aller du dernier tour qualificatif à la CAN 2022, selon le sélectionneur Mame Moussa Cissé. « Depuis cette semaine, nous avons été renforcés par quatre expatriées (Safiétou Sagna, Nguennar Ndiaye et Meta Camara », a dit le technicien sénégalais dans un entretien publié sur le site officiel de la Confédération africaine de football (CAF).



« De même, deux internationales nous ont rejoint dimanche soir, Mama Diop et Ndèye Awa Diakhaté. C’est bien de pouvoir compter sur tout le monde », a-t-il ajouté.



Les « Lionnes » du Sénégal, dont la dernière apparition en phase finale de CAN date de 2012, ont entamé, le 10 janvier dernier, un stage avec un groupe composé de joueuses évoluant dans les championnats locaux. Mame Moussa présente certes le Mali, demi-finaliste de la CAN 2018, comme favori de cette double confrontation contre le Sénégal, mais il estime que son équipe a des atouts à faire valoir ».