​CAN féminine 2022 : Choc Maroc vs Sénégal, une "finale" pour la 1ère place

Avec 6 points chacune, Sénégalaises et Marocaines ont déjà composté leurs tickets pour les quarts de finale. Selon le quotidien sportif « Stades », les deux formations s’affrontent en « finale » pour la première place du groupe A.



Le sélectionneur du Sénégal a déjà donné le ton. Mame Moussa Cissé invite ses protégées à rester sereines et concentrées, comme elles ont eu à aborder les deux précédents matchs. « Il y a encore un match à jouer ce vendredi contre le Maroc et on doit se concentrer pour bien finir la phase de groupes. Le challenge sera de terminer en tête du groupe », a soutenu le sélectionneur national.



Pour sa part, le sélectionneur marocain Reynald Pedros avoue ses protégées vont disputer une « finale » pour la première place. « On va jouer ce vendredi une finale contre le Sénégal qui est une équipe très compétitive. Face au Sénégal, pas question de jouer simple match. C’est évident qu’on va encore une fois prendre ce match très au sérieux. Le Sénégal est une très bonne équipe. On va jouer cette finale pour la première place », a déclaré le technicien français, après la victoire de son équipe face à l’Ouganda (3-1, 2ème journée).



Programme 3ème journée

Vendredi 8 juillet 2022

Poule A

Stade Prince Moulay Abdallah

20h00 Maroc / Sénégal

Stade Mohammed V

20h00 Burkina Faso / Ouganda



Samedi 9 juillet 2022

Poule B

20h00 Cameroun / Tunisie

20h00 Zambie / Togo



Dimanche 10 juillet 2022

Poule C

20h00 Afrique du Sud / Botswana

20h00 Nigeria / Burundi