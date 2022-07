​CAN féminine 2022 : le Sénégal à une victoire des quarts de finale

Après avoir décroché une victoire historique face à l’Ouganda (0-2), l’équipe nationale féminine du Sénégal affronte celle du Burkina Faso, avec l’ambition de se qualifier pour les quarts de finale.

« Nous avons une équipe très engagée et très motivée. L’équipe est venue avec beaucoup d’enthousiasme. On sait que chaque point de nos matchs sera précieux. C’est une Coupe d’Afrique des Nations et il nous faut élever notre niveau. On sait que le Burkina est un adversaire redoutable qui a ses qualités. Mais, nous avons aussi des choses à imposer », a soutenu Mame Moussa Cissé, sélectionneur national du Sénégal.



Le Burkina Faso battu d’entrée par le Maroc (0-1), essaiera de se relever face au Sénégal. Le sélectionneur des « Etalons » dames compte décrocher une victoire historique face aux « Lionnes ».

« Je pense qu’on n’a pas été efficace devant les buts contre le Maroc. Les rares occasions qu’on a eues, il fallait les concrétiser. Il y a eu des erreurs de positionnement, de cadrage. Lors du match contre le Sénégal, on va corriger les erreurs d’appréciation et puis essayer de faire mieux », a dit Pascal Sawadogo.



L’autre match de la poule A opposera le pays hôte Maroc (2ème, 3 pts +1) à l’Ouganda (4ème, 0 pt -2).



Programme 2ème journée



mardi 5 juillet 2022

Poule A

Complexe Moulay Abdellah

17h00 Burkina Faso / Sénégal

20h00 Ouganda / Maroc



Mercredi 6 juillet 2022

Poule B

Stade Mohamed V

17h00 Zambie / Tunisie

20h00 Togo / Cameroun



Jeudi 7 juillet 2022

Poule C

Stade Moulay El Hassan

17h00 Afrique du Sud / Burundi

20h00 Botswana / Nigeria