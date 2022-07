​CAN féminine 2022 : le Sénégal tombe sur la Zambie en quarts de finale

En totalisant deux victoires et une défaite en phase de groupes, les « Lionnes » sont arrivées deuxièmes dans la poule A. Les protégées du coach Mame Moussa Cissé croiseront la Zambie en quarts de finale, qui termine première de la poule B.

En quarts de finale, le Sénégal se déplacera ce mercredi à Casablanca pour y défier la Zambie.



Le Nigeria, tenant du titre, affrontera son grand rival le Cameroun au Stade Mohamed V de Casablanca jeudi après que les Super Falcons aient terminé deuxièmes du groupe C après leur victoire 4-0 contre le Burundi dimanche.



L'autre match de jeudi verra l'Afrique du Sud, vainqueur du Groupe C, affronter la Tunisie au Stade Prince Moulay Al Hassan à Rabat.

Le Botswana, l'équipe qui a décroché l'une des deux places réservées aux deux meilleures troisièmes équipes, affrontera le Maroc, hôte, à Rabat mercredi.



Les vainqueurs des quarts de finale se qualifieront pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Deux perdants des quarts de finale auront une nouvelle chance de se qualifier puisqu'ils seront engagés dans des éliminatoires intercontinentales.



Programme ¼ de finale

Mercredi 13 juillet 2022

Stade Mohamed V

17h00 Zambie / Sénégal



Stade Moulay Abdellah

20h00 Maroc / Botswana



Mardi 14 juillet 2022

Stade Mohamed V

17h00 Cameroun / Nigeria



Stade Moulay El Hassan

20h00 Afrique du Sud / Tunisie