​CEDEAO: «L’expérience de Birame Diop justifie sa candidature» (Dr Mamadou Lamine Sarr)

Le spécialiste des relations internationales, Dr Mamadou Lamine Sarr, estime que la candidature de Birame Diop à la présidence de la Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) repose sur une logique de cohérence et de consensus.



«Il a une grande carrière diplomatique. Avec son entrée au gouvernement, on a vu aussi qu'il a une connaissance de l'État. Donc je pense que c'est une candidature de consensus et une candidature également de cohérence, en tout cas pour l'État du Sénégal », a-t-il déclaré sur la RFM, lors du journal de 12 heures.



Pour Dr Sarr, l’expérience accumulée par Birame Diop au fil des années constitue un atout majeur face aux défis actuels de l’organisation ouest-africaine. « Quand on a la carrière qu'il a, les connaissances qu'il a, et l'expérience qu'il a acquise au cours de toutes ces années de travail, je pense que c'est encore une ligne de compte », a-t-il soutenu.



Il a notamment souligné que la CEDEAO est confrontée à des enjeux économiques et sociaux importants, mais aussi à des questions de sécurité et de défense devenues prioritaires dans la sous-région. « Je pense qu'en ce sens, son choix peut s'expliquer ainsi », a-t-il indiqué.

