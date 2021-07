​CEM de Hann : 15 élèves menacés d’expulsion définitive, l’IA de Dakar dit niet

Le conseil de discipline du Collège d’enseignement moyen (Cem) de Hann qui a été le théâtre d’une scène de vandalisme il y a quelques jours, a proposé l’exclusion définitive d’une quinzaine d’élèves. Mais l’Inspectrice d’académie (Ia) de Dakar n’est pas d’accord avec la sanction. Khadidiatou Diallo propose d’autres solutions.



« J’ai reçu le rapport du Conseil de discipline en début de semaine qui propose l’exclusion définitive d’une liste d’élèves de 6e et de 5e parce qu’on les a vus déchirer leurs cahiers et mettre l’établissement sens dessus dessous. Ils sont entre 15 et 20 élèves », a expliqué Mme Diallo sur les ondes de la Rfm.



Qui a précisé qu’elle « n’a pas encore traité » le dossier. « Je pouvais très bien entériner et exclure ces élèves de 56e et e 5e, mais je ne l’ai pas encore fait. Je vais recevoir ces élèves-là, leurs parents et l’administration de l’établissement avant de statuer », a-t-elle soutenu.



Toutefois, Khadidiatou Diallo est très remontée contre ces élèves. « Ils vont balayer la cour de l’école, je ne sais si ce sera un mois ou deux mois. Ils ont cassé des poubelles, ils vont payer ces poubelles-là. J’irai au niveau de l’établissement, s’ils ont cassé des tables-bancs, ils vont payer », a-t-elle souligné.



Maintenant, a-t-elle conclu, « nous allons voir comment gérer le problème de façon beaucoup plus globale ».